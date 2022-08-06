Учёные нашли в птицах признак динозавров

Учёные из Йельского университета пометили эмбриональные бедренные кости некоторых рептилий и птенцов нескольких видов птиц особыми антителами, которые связались с белками из развивающихся хрящей, костей, скелетных мышц и нервов. Затем они создали 3D-изображения тазовых костей, мышц и нервов.

Визуализация показала, что птичий таз у эмбрионов сначала выглядит как «общерептильный», затем как «динозавровый» и только потом становится «птичьим».