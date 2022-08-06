Учёные нашли в птицах признак динозавров

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Учёные нашли в птицах признак динозавровКое-что осталось от предков
Учёные рассматривают птиц как представителей ящеротазовых динозавров. Недавно они нашли ещё одно доказательство тому, что ящеры были предками современных воробьёв, голубей и т.д.
Учёные из Йельского университета пометили эмбриональные бедренные кости некоторых рептилий и птенцов нескольких видов птиц особыми антителами, которые связались с белками из развивающихся хрящей, костей, скелетных мышц и нервов. Затем они создали 3D-изображения тазовых костей, мышц и нервов.
Визуализация показала, что птичий таз у эмбрионов сначала выглядит как «общерептильный», затем как «динозавровый» и только потом становится «птичьим».