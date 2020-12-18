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Учёные нашли в съедобных мидиях пластик
Загрязнены моллюски по всему миру
«Если вы едите мидии, вы едите микропластик», — такой вывод сделали журналисты из последнего исследования учёных. Специалисты из Байройтского университета обнаружили, что популярные съедобные виды этих моллюсков по всему миру содержат пластик.
Учёные проанализировали мидии, которые продаются в супермаркетах в 12 странах по всему миру. Во всех образцах исследователи нашли девять разных видов пластика. Самыми распространёнными оказались полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ).
Исследование показало, что один грамм мяса мидий содержит от 0,13 до 2,45 частиц микропластика. Наиболее загрязненными оказались моллюски из Северной Атлантики и южной части Тихого океана.
Дело в том, что мидии служат своего рода фильтрами для воды. Поэтому исследование позволяет сделать косвенный вывод о загрязнении океанов пластиком.