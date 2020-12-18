Учёные нашли в съедобных мидиях пластик

Учёные проанализировали мидии, которые продаются в супермаркетах в 12 странах по всему миру. Во всех образцах исследователи нашли девять разных видов пластика. Самыми распространёнными оказались полипропилен и полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Исследование показало, что один грамм мяса мидий содержит от 0,13 до 2,45 частиц микропластика. Наиболее загрязненными оказались моллюски из Северной Атлантики и южной части Тихого океана.

Дело в том, что мидии служат своего рода фильтрами для воды. Поэтому исследование позволяет сделать косвенный вывод о загрязнении океанов пластиком.