Учёные нашли в сковородах вещества, повышающие риск рака в 4 раза

Речь идёт о так называемых «вечных химикатах». Их наличие связали с гепатоцеллюлярной карциномой, или попросту раком печени. Исследование показало, что люди, которые чаще подвергались воздействию этих химикатов, имели в 4,5 раза более высокий риск диагностирования заболевания.

Центры по контролю и профилактике заболеваний предупреждают, что эти химические вещества есть повсюду — от посуды с антипригарным покрытием до шампуня. Учёные пояснили, что «вечные химикаты» внедряются в печень и в результате значительно изменяют процессы в ней. А называются они так, поскольку имеют длительный период полураспада и способны накапливаться в окружающей среде.