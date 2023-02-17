Учёные нашли важное различие в психике щенков и котят

Сначала учёные проверили, как 42 щенка, 39 котят и 8 волчат, все живущие в человеческих семьях, вели себя с новым предметом, помещённым в комнату. Далее, пока хозяин держал испытуемого, экспериментатор демонстрировал другое действие над предметом. Например, если животное предварительно коснулось предмета носом, то экспериментатор трогал его рукой. Затем исследователи наблюдали, выполнил ли испытуемый в конечном итоге то же действие с объектом.

Учёные отметили, что щенки начинали смотреть на экспериментатора нас почти сразу. Однако требовалось в четыре-пять раз больше времени, чтобы привлечь внимание волчат и котят. Кроме того, только щенки оказались склонны имитировать действие человека. Например, трогать предмет лапой так, как это делал рукой человек.