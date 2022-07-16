Учёные нашли вращающуюся галактику времён первых дней Вселенной

Дело в том, что чем глубже в космос мы смотрим, тем более ранние объекты видим. Группа астрономов из Университета Васэда в Токио использовала ALMA в Чили для наблюдения за очень далёкой галактикой. Эта галактика, MACS1149-JD1, находится так далеко, что обычно слишком тусклая, чтобы её вообще можно было заметить.

Известно, что MACS1149-JD1 существовала, когда Вселенной было всего 500 миллионов лет, что делает её одной из самых молодых изученных галактик. MACS1149-JD1 имеет диаметр всего 3000 световых лет. Это намного меньше, чем диаметр нашего Млечного Пути — 100 000 световых лет. Учёные также обнаружили, что галактика вращается со скоростью всего 50 километров в секунду, что составляет менее четверти скорости вращения Млечного Пути.

Эти результаты предполагают, что галактики изначально были маленькие и вращались медленно. Затем в течение миллиардов лет они накапливали больше вещества и увеличивали скорость своего вращения.