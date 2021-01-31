Учёные нашли высеченные в скалах гробницы с мумиями

Такие гробницы были распространены в греко-римскую эпоху. В них нашли плохо сохранившихся мумий. Учёные рассказали, что состояние мумий говорит о разнице между способами мумификации древних египтян и греков с римлянами.

Учёные нашли сохранившимися останки позолоченного материала, в который завернули мумий. Также в рот им были помещены амулеты из золотой фольги. Как пояснили исследователи, древние люди верили, что этот ритуал гарантирует способность человека говорить на суде в загробной жизни перед Осирисом.

На одной из мумий также сохранились позолоченные украшения с изображением бога возрождения и царя загробного мира Осириса. У другой мумии на лбу были изображены рога и кобра. На шею ей надели позолоченное ожерелье в виде головы сокола. Эта птица символизировала бога Гора.