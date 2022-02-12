Учёные нашли защиту от шизофрении

Науке уже известны десятки генов, связанных с повышенным риском развития шизофрении. Один из этих генов кодирует синапс-ассоциированный белок 97 (SAP97). Если механизм нарушен, риск развития болезни повышается в 40 раз.

Учёные выяснили, как именно действует этот белок. Исследователи рассмотрели зубчатую извилину гиппокампа. Её считают важной для контекстуальной эпизодической памяти. Учёные вывели мышей, у которых не работал ген SAP97. Оказалось, что у них аномальна активность глутаматергической системы именно в зубчатой извилине. Сами мыши демонстрировали нарушения в работе эпизодической памяти.

Учёные пришли к выводу, что нарушения в работе гена могут приводить к развитию шизофрении.