Учёные нашли зависимость между ростом Годзиллы и реальными глобальными угрозами

Учёные проанализировали эти фильмы и выдвинули гипотезу, что Годзилла являет собой воплощение коллективного беспокойства человечества. И это несмотря на то, что фильмы про монстра снимали различные люди и кинокомпании. Исследователи сделали вывод, что чем больше становится глобальная напряжённость в обществе, тем выше получается Годзилла. Учёные даже сравнили рост монстра с бюджетом военных США за последние 65 лет и получили положительную корреляцию. Следуя гипотезе, это значит, что страх человечества перед ядерной угрозой от Америки растёт.