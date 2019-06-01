Учёные нашли зависимость между ростом Годзиллы и реальными глобальными угрозами

Годзилла — это киношный монстр, огромная ящерица, проснувшаяся от анабиоза после испытаний водородной бомбы. Премьера первого фильма с Годзиллой состоялась в 1954 году. За последние 65 лет вышло 35 фильмов с легендарным монстром.
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Учёные проанализировали эти фильмы и выдвинули гипотезу, что Годзилла являет собой воплощение коллективного беспокойства человечества. И это несмотря на то, что фильмы про монстра снимали различные люди и кинокомпании. Исследователи сделали вывод, что чем больше становится глобальная напряжённость в обществе, тем выше получается Годзилла. Учёные даже сравнили рост монстра с бюджетом военных США за последние 65 лет и получили положительную корреляцию. Следуя гипотезе, это значит, что страх человечества перед ядерной угрозой от Америки растёт.
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Интересно, что версия ящера из последнего фильма «Годзилла 2: Король монстров» является самой большой из всех существующих.