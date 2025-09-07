Учёные нашли «золотые квантовые иглы»

Эти наноструктуры реагируют на свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Благодаря этому их можно использовать для создания более чётких медицинских изображений и эффективного преобразования света в энергию. Работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society.

Золото в нанотехнологиях ценится не только за красоту, но и за особые свойства на уровне атомов. Обычно нанокластеры получают, соединяя ионы золота с защитными веществами. Но управлять их формой и размером очень сложно.

Учёные применили нестандартные условия синтеза и смогли «поймать» кластеры в первые моменты роста. С помощью рентгеноструктурного анализа они выяснили, что кластеры растут неравномерно и формируют новые карандашевидные структуры из треугольников и тетраэдров.

Эти «иглы» проявляют квантовые эффекты, когда электроны могут существовать только на определённых уровнях энергии. Открытие оказалось неожиданным даже для самих исследователей.