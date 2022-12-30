Учёные нашли зоны мозга, ответственные за подвижный интеллект

Учёные из Университетского колледжа Лондона объясняют, что подвижный интеллект является ключом к «активному мышлению», которое представляет собой набор сложных умственных процессов. Мы используем подвижный интеллект ежедневно, например, во время вождения автомобиля или организации званого ужина.

«Наши результаты впервые показывают, что правые лобные доли мозга имеют решающее значение для высокоуровневых функций, связанных с подвижным интеллектом, таких как решение проблем и рассуждения», — пояснили исследователи.

К своим выводам они пришли после изучения людей с определёнными нарушениями. Так, нарушения подвижного интеллекта были в основном замечены у пациентов с поражениями правой лобной доли.