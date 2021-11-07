Учёные научат роботов прыгать по подобию блох

Авторы новой научной работы использовали микрокомпьютерную томографию, 3D-реконструкцию, высокоскоростную съёмку, а также исследовали трупы блошек. В результате они смогли полностью описать механику прыжков у блошек. Как оказалось, им помогает «упругая пластинка» на ногах.

Структура в задних лапах жука служит как «катапульта». Это позволяет перемещать блошку на расстояние в сотни раз превышающее длину её тела. Учёные узнали, что усиливает выходную мощность мышц жука и сокращает потери энергии.

Выяснилось, что мышцы-разгибатели и мышцы-сгибатели большеберцовой кости сокращаются одновременно и накапливают энергию упругой деформации внутри бедренной кости. А «треугольная пластина» и «упругая пластина» действуют вместе как триггер для механизма катапульты.

Исследователи отметили, что механизм прыжков у блошных жуков эффективен и прост, поэтому его можно использовать в робототехнике.