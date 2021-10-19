Учёные научат смартфоны самостоятельно ремонтировать трещины в корпусе

Наука и технологии
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Учёные научат смартфоны самостоятельно ремонтировать трещины в корпусеЭта технология позволит продлить срок службы некоторых устройств
На портале Phys.org вышел материал о новом материале, работа над которым ведётся канадскими учёными из Университета Конкордия.
Учёные из Университета Коркордия сейчас ищут методы восстановления внешнего вида смартфонов после падения. Для этого они создали и успешно протестировали самовосстанавливающиеся полимеры. По словам одного из авторов исследования Твинкал Патель, их главной целью было достижение возможности полного автоматического восстановления царапин и других повреждений при комнатной температуре. Так владельцы аппаратов смогут сэкономить время и деньги, считают эксперты.
Патель добавляет, что в будущем планируется применять эту технологию для продления срока службы батарей трибоэлектрических наногенераторов. Также она позволит дольше пользоваться мобильным телефоном без необходимости замены аккумулятора.