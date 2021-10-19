Учёные научат смартфоны самостоятельно ремонтировать трещины в корпусе

Учёные из Университета Коркордия сейчас ищут методы восстановления внешнего вида смартфонов после падения. Для этого они создали и успешно протестировали самовосстанавливающиеся полимеры. По словам одного из авторов исследования Твинкал Патель, их главной целью было достижение возможности полного автоматического восстановления царапин и других повреждений при комнатной температуре. Так владельцы аппаратов смогут сэкономить время и деньги, считают эксперты.