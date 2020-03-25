Учёные научили крыс не бояться кошек

Ранее исследователи обнаружили, что посттравматическое стрессовое расстройство приводит к изменениям в работе сердца, печени и мозга крыс. Затем учёные предположили, что периодическое кислородное голодание может положительно повлиять на состояние этих органов. Эта идея подтвердилась.

Стресс у животных исследователи вызывали, ставя рядом с их клетками ёмкости с опилками из кошачьих туалетов. Это заставляло грызунов ожидать нападения кошки. Проанализировав поведение крыс, учёные поняли, что вероятность развития посттравматического стрессового расстройства у животных зависела от того, насколько активными были защитные белки и клеточные системы.

Кислородное же голодание включало эти защитные системы принудительно. Действительно, крысы, которые подвергались этому, меньше замирали и быстрее находили выход из лабиринта, чем их сородичи, постоянно ожидавшие нападения кошки.