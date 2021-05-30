Учёные научили робота улыбаться в ответ

Исследователи работали над роботом под названием EVA с мягким лицом, способным выражать эмоции, в течение пяти лет. Создать такого робота — нетривиальная задача. Дело в том, что для изготовления роботов долгое время использовались жёсткие материалы, которые не могут пластично изменяться для выражения эмоций.

Для EVA применяли мягкие ткани и искусственные «мускулы». Робот может выражать шесть основных эмоций: гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление. Для того, чтобы управлять «лицом» EVA, учёные создали модель искусственного интеллекта. Она умеет «читать», а затем отзеркаливать эмоции людей вокруг.

Конечно, пока это лишь лабораторный эксперимент, и выражение эмоций роботом далеко от того, как это делает человек.