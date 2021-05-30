Наука и технологии
Сегодня в 12:43
Учёные научили робота улыбаться в ответ
И выражать другие эмоции
Исследователи из Колумбийского инженерного института использовали методы искусственного интеллекта, чтобы научить робота выражать ответные эмоции на лице. Эта способность поможет укрепить «отношения» между такими роботами и людьми.
Исследователи работали над роботом под названием EVA с мягким лицом, способным выражать эмоции, в течение пяти лет. Создать такого робота — нетривиальная задача. Дело в том, что для изготовления роботов долгое время использовались жёсткие материалы, которые не могут пластично изменяться для выражения эмоций.
Для EVA применяли мягкие ткани и искусственные «мускулы». Робот может выражать шесть основных эмоций: гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление. Для того, чтобы управлять «лицом» EVA, учёные создали модель искусственного интеллекта. Она умеет «читать», а затем отзеркаливать эмоции людей вокруг.
Конечно, пока это лишь лабораторный эксперимент, и выражение эмоций роботом далеко от того, как это делает человек.