Учёные научили улиток закручивать раковину наоборот

Японские исследователи из Токийского научного университета определили ген, отвечающий за направления завитка в раковине у улиток.

Исследованию подверглись обыкновенные прудовики Lymnaea stagnalis. Учёные использовали технологию генной модификации CRISPR/Cas9 и вызвали точечную наследуемую мутацию в гене Lsdia1.

Обычно у улиток раковина закручивается по часовой стрелке, но иногда встречаются и особи с завитком, направленным против часовой стрелки. Ранее учёные считали, что направление завитка ракушки зависит от мутацией гена Lsdia1 или Lsdia2.

В результате эксперимента, подтвердилось, что прудовики с двумя мутантными генами Lsdia1 от родителей создали новую линию с «обратным» завитком.