Учёные научили живых роботов размножаться

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Учёные научили живых роботов размножатьсяКсеноботы стали ещё более жуткими
В 2020 году американские учёные представили ксеноботов — машины из стволовых клеток, полученных от эмбрионов южноафриканской лягушки. Теперь исследователи научили их размножаться.
Учёные самостоятельно соединили клетки в ксеноботов с помощью крошечных пинцета и электрода. Такие ксеноботы смогли перемещаться в пространстве, находить заданные цели и восстанавливаться после повреждений.
Отныне они могут и воспроизводить себя. «Взрослые» ксеноботы «научились» собирать отдельные клетки, а затем удерживать их вместе. В ходе такой операции через несколько дней собранные клетки превращаются в новых ксеноботов. Учёные доказали, что живые машины могут успешно воспроизводить себя на протяжении нескольких поколений.
Такие ксеноботы могут применяться в медицине, при разработке новых лекарств или, например, при сборе микропластика в воде.
Источник: Naked Science