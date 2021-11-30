Учёные научили живых роботов размножаться

Учёные самостоятельно соединили клетки в ксеноботов с помощью крошечных пинцета и электрода. Такие ксеноботы смогли перемещаться в пространстве, находить заданные цели и восстанавливаться после повреждений.

Отныне они могут и воспроизводить себя. «Взрослые» ксеноботы «научились» собирать отдельные клетки, а затем удерживать их вместе. В ходе такой операции через несколько дней собранные клетки превращаются в новых ксеноботов. Учёные доказали, что живые машины могут успешно воспроизводить себя на протяжении нескольких поколений.

Такие ксеноботы могут применяться в медицине, при разработке новых лекарств или, например, при сборе микропластика в воде.