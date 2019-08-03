Учёные научились бороться с неизлечимыми и смертельными болезнями мозга

Прионные заболевания вызываются не вирусами и не бактериями, а молекулами неправильно свёрнутых белков (прионов). Чаще всего прионы поражают головной мозг, и со временем его ткань становится похожа на губку. Смертность от таких болезней превышает 50%. А если зафиксирована тяжёлая форма, то шансов на выживание у больных не остаётся. Так, у людей смерть при болезни Крейтцфельдта — Якоба (или коровьего бешенства) наступает в 85% случаев даже при лёгкой форме.

Проверенных препаратов против прионных болезней не существует. Однако у учёных есть идеи, как можно было бы их лечить. Так, они видят перспективу в использовании антисмысловых олигонуклеотидов, способных препятствовать образованию приона.

Именно их использовали исследователи в экспериментах с мышами. Как оказалось, антисмысловые олигонуклеотиды могут увеличивать срок жизни заражённых животных в среднем на 81%. Результаты этого опыта имеют важное значение для поиска способа лечения прионных заболеваний и у человека. К тому же, есть версия, что прионную природу имеют и некоторые нейродегенеративные заболевания.