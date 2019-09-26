Учёные научились делать магниты из живых клеток

Этим методом врачи, например, могли бы пользоваться для выведения раковых клеток из организма. Поэтому учёные уже работают в данном направлении. Однако ранние эксперименты заканчивались не очень успешно: исследователям удавалось добиться создания клетками лишь слабого магнитного поля (в миллион раз меньше требуемого). Делали они это при помощи введения в клетку железосодержащих белков.

Учёные поняли, что им нужно увеличивать количество железа, но так, чтобы его могла хранить белковая структура. Тогда исследователи создали гибридный белок, который может образовывать огромные веретенообразные кристаллы внутри клеток.

Каждый такой кристалл содержит около пяти миллиардов атомом железа и способен генерировать магнитное поле на девять порядков сильнее, чем в ранних экспериментах.

Фото: Norwich Research Park