Учёные научились делать объекты невидимыми

Мы видим объекты, потому что свет отражается от них и попадает нам в глаза. Учёные утверждают, что смогли найти способ заставить свет проходить напрямую через объекты, делая их невидимыми для глаза и камеры. Хотя технология ещё не готова к использованию в больших масштабах, учёные считают, что она может стать бесценным инструментом для получения медицинских изображений.

Впрочем, для этого технологию ещё предстоит усовершенствовать. Пока ей может помешать, например, движение крови. Но учёные надеются, что более точные вычисления помогут им добиться своей цели.