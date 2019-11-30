Учёные научились делать пластик из банановых отходов

Авторы работы рассказали, что выращивание бананов — процесс совсем не экономный. В пищу идёт лишь 12% растений, а всё остальное, например стебли, служащие функциональными стволами, просто выбрасывается.

Чтобы бороться с такой расточительностью и неэффективностью, учёные придумали новый метод переработки отходов. Сначала стебли дробят, затем сушат их в печи, а после измельчают в порошок. В конце концов из порошка выделяют наноцеллюлозу, и делают из неё листы пластика.

Материал можно использовать для производства пакетов или упаковок для продуктов. Пластик затем можно полностью переработать до трёх раз без потери качества. Когда из него будет выжато всё, материал можно спокойно оставить разлагаться в почве.