Учёные научились добывать электричество из морской воды

В основе технологии лежит осмос — процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя. Движутся они в сторону большей концентрации растворённого вещества.

Есть два способа получения энергии из этого процесса. При первом вода движется через мембрану и создаёт давление на одну сторону, которое можно конвертировать в энергию. При втором, основной упор делается на движение через мембрану ионов, которое позволяет получить электрический ток. Этот метод можно применять в тех местах, где речная вода встречается с морской.

Данная идея совсем не нова, но до сих пор не удавалось создать мембрану, которая могла бы выдержать долгое время в морской воде. Именно эту проблему и решили исследователи из Университета Дикина в Австралии и Мичиганского университета в США.

Учёные использовали арамидные нановолокна, чтобы получить гибкий, но прочный материал. Такая мембрана смогла выдержать 200 часов испытаний при различных условиях.