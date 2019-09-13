Учёные научились добывать электричество от холодного ночного воздуха

Это так называемый термоэлектрический эффект. Авторы статьи хотят использовать его следующим образом: добавлять к стандартным солнечным панелям на крышах домов тонкую панель из специального керамического материала, который будет служить в качестве термоэлектрогенератора. Одна сторона панели будет размещаться на прохладном ночном воздухе, вторая будет ловить исходящее от крыши тепло. Эксперименты учёных показали, что такая установка может испытывать разницу температур до 2 °C.

Этого хватит для получения 25 мВт на каждый квадратный метр поверхности. Кроме того, исследователи рассчитывают в будущем улучшить производительность установки вдвое.