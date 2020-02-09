Наука и технологии
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Учёные научились добывать электроэнергию из дождя
Одна капля может зажечь 100 лампочек
Исследователи научились добывать электроэнергию из дождя. Они разработали специальный генератор, который с одной дождевой капли выдаёт напряжение в 140 Вольт, что достаточно для работы 100 маленьких светодиодных лампочек.
Новая конструкция в генераторе содержит алюминиевый электрод и оксид индия-олова в качестве другого электрода, покрытого политетрафторэтиленом (или просто PTFE). Когда капля дождя попадает на материал, два электрода создают замкнутую цепь. Это позволяет зарядам, накопленным в PTFE, течь как электричество. Устройство может даже выдержать проливной дождь.
Правда, предстоит сделать ещё многое, чтобы создать на основе изобретения полезный на практике продукт. Ведь добиться краткосрочного всплеска энергии просто, а накапливать её для непрерывной работы — довольно сложно. В случае успеха, в будущем устройство можно будет устанавливать, например, на крыши домов.