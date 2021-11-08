Учёные научились хранить энергию в растениях

Ещё в 2015 году учёные показали, что схема можно делать в сосудистой ткани роз. Исследователи решили развить эту идею. «В этом новом исследовании мы используем обычную фасоль, выращенную из семян, и показываем, что растения могут проводить электричество, когда их поливают раствором, содержащим олигомеры», — рассказал один из учёных.

Исследователи сделали так, чтобы на корнях растения образовалась проводящая полимерная плёнка. Она заставляет всю корневую систему функционировать как сеть проводников. Корни растений могли проводить электричество после процедуры в течение как минимум четырёх недель.

Исследователи изучили возможность использования корней для хранения энергии и построили суперконденсатор. Учёные отметили, что это экологически чистая альтернатива для хранения энергии, которая также является дешёвой и масштабируемой.