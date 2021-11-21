​​Учёные научились крепить новый медицинский «компьютер» под мышцы, прямо на кость

Как уточнили создатели, новое устройство, своеобразный компьютер на кости, позволит ускорить реабилитацию и добиться максимального улучшения функций после травм. Особенно такой датчик будет полезен для людей с остеопорозом.

Учёные пояснили, что, поскольку мышцы находятся так близко к костям и подвижны, важно, чтобы устройство было достаточно тонким, чтобы не раздражать окружающие ткани и не смещаться. Поэтому по толщине девайс похож на лист бумаги. Ему также не нужен аккумулятор. Устройство использует технологию NFC, которая также применяется в смартфонах для бесконтактной оплаты.