Учёные научились определять алкогольное опьянение с помощью пота

Новое устройство работает по принципу теста на беременность или глюкометра. Нужно приложить полоску к коже человека. Если в его поте есть этанол, то на тесте появится цветное пятно. Чем темнее оно будет, тем больше алкоголя в крови.

Сообщается, что полоска запускает каскад ферментативных реакций — последовательность биохимических реакций с участием ферментов. Именно это помогает выявить этанол в поте.

Тест уже проверили на реальных людях. Для исследования учёные пригласили 26 добровольцев, которых попросили выпить шоты с водкой. Участников проверили с помощью полоски до и после принятия алкоголя. Затем исследователи сравнили показатели. Оказалось, что результаты теста-полоски совпадают с теми, что даёт стандартный алкотестер.