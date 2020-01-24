Учёные научились определять дату преступления по отпечаткам пальцев

По сути, криминалисты смогут определять дату преступления по отпечатку пальца. Дело в том, что на подушечках пальцев содержатся ненасыщенные жиры триацилглицериды. На воздухе они начинают реагировать с озоном и со временем разрушаются. Скорость этого процесса позволяет вычислить дату появления отпечатков.

Чтобы это выяснить, учёные проанализировали множество отпечатков пальцев добровольцев. Они оставляли их в лаборатории на разных поверхностях в течение недели. Технология масс-спектрометрии помогла исследователям точно определить дату появления каждого отпечатка.

К сожалению, скорость «старения» отпечатков у людей разная: она зависит от количества триацилглицеридов. Из-за этого криминалисты смогут определять дату преступления только, если личность преступника уже известна.