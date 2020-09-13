Учёные научились определять эффективность антидепрессантов по мозговым волнам

То есть пациентам в тяжёлом состоянии не придётся ждать несколько недель, чтобы увидеть, работает лечение или нет.

В основном людей с депрессией лечат антидепрессантами наподобие Флуоксетина. Почти половине пациентов может не помогать назначенное первым лечение. Спустя четыре недели наблюдений врачи должны менять стратегию терапии и назначать другой препарат. А затем нужно снова ждать, и так до тех пор, пока не будет найдено подходящее лекарство.

Новый способ поможет избавить людей от этой затяжной процедуры. Проведённое исследование показало, что благодаря наблюдению за мозговыми волнами пациентов удавалось быстрее добиться лучшего результата при смене препарата. 87,5% участников исследования сообщали о том, что их состояние улучшилось спустя пять недель после начала эксперимента и корректировки терапии.