Учёные научились определять склонность людей к психическим заболеваниям

Учёные наблюдали за активностью полосатого тела или стриатума. Это структура в мозге, отвечающая за контроль мышечного тонуса. Она же регулирует и сложные двигательные реакции, и пищевое поведение. В ней вырабатывается большое количество дофамина, формирующего мотивацию. Известно, что если его начинает выделяться в стриатуме больше, чем нужно, человек может перестать адекватно оценивать происходящее. У него регистрируют психозы.

Исследователи использовали фМРТ вкупе с реверсивными задачами, которые предполагают внезапную награду или внезапное наказание. Этот метод они применяли на 21 человеке со склонностью к психозам и на 20 относительно здоровых добровольцах.

Как выяснилось, у людей, склонных к психозу, стриатум гораздо сильнее «реагирует» на награду, чем нужно. А вот ответ на наказание получается менее интенсивным. Из-за этого у человека возникают ошибки восприятия.

Если результаты подтвердятся на большой выборке людей, то можно будет говорить об определённой зависимости. Зная её, учёные смогут прогнозировать риск психических расстройств.