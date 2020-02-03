Учёные научились определять сотрясения мозга с помощью лазеров

Дело в том, что именно у спортсменов высок риск получить сотрясение мозга во время тренировок или соревнований. Прибор позволит проводить диагностику быстро. Это особенно важно для выявления повторных сотрясений, которые зачастую проходят без явных симптомов.

Прибор анализирует ключевую метаболическую функцию в мозге, управляемую определённой молекулой. Когда клетки головного мозга находятся в стрессе, уровень этой молекулы снижается. А это значит, что определение её активности позволяет понять, работает ли мозговая ткань так, как положено.

Напомним, обычно сотрясение мозга чревато головной болью, головокружением, тошнотой, шумом в ушах, потливостью, нарушением сна.