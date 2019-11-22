Учёные научились определять укрытия террористов по видео со смартфонов

Систему назвали VERA (Video Event Reconstruction and Analysis, «Видеореконструкция и анализ события»). Она синхронизирует записи, сделанные на мобильные устройства поблизости от места стрельбы. Система может реконструировать сцену вокруг точки, откуда ведётся стрельба, и установить положение на ней каждого снимающего.

Помимо видеоряда VERA анализирует аудиодорожки из каждого ролика. Задержка между шумом пули и звуком выстрела позволяет системе рассчитать положение стрелка. Сообщается, что VERA может даже определить тип используемого оружия.

Систему испытали на записях теракта 2017 года в Лас-Вегасе. Она смогла установить верное положение стрелка — в северном крыле отеля «Мандалай-Бэй».