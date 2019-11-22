Наука и технологии
Сегодня 15:00
Учёные научились определять укрытия террористов по видео со смартфонов
Помогает нейросеть
Учёные из Университета Карнеги — Меллона разработали систему на основе нейросетей, способную обнаруживать расположение вражеских снайперов или стрелков-террористов. Для того, чтобы найти укрытие, ей достаточно проанализировать всего три записи со смартфонов.
Систему назвали VERA (Video Event Reconstruction and Analysis, «Видеореконструкция и анализ события»). Она синхронизирует записи, сделанные на мобильные устройства поблизости от места стрельбы. Система может реконструировать сцену вокруг точки, откуда ведётся стрельба, и установить положение на ней каждого снимающего.
Помимо видеоряда VERA анализирует аудиодорожки из каждого ролика. Задержка между шумом пули и звуком выстрела позволяет системе рассчитать положение стрелка. Сообщается, что VERA может даже определить тип используемого оружия.
Систему испытали на записях теракта 2017 года в Лас-Вегасе. Она смогла установить верное положение стрелка — в северном крыле отеля «Мандалай-Бэй».