Учёные научились определять вспышки коронавируса по запросам в Google

Более подробно вопрос изучила команда учёных из Гарварда и Университетского колледжа Лондона. Они обнаружили, что всплески запросов симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 в Google совпадают со вспышками болезни в определённых районах. Отслеживание таких данных могло бы помочь специалистам здравоохранения лучше справляться с пандемией.

Отмечается, что учёные не видели конкретные запросы от каждого человека. Они наблюдали лишь тренды. И это, в принципе, не новая методика. Ранее исследователи находили связь между запросами в Google и вспышками сифилиса. Были и попытки установить корреляцию между поисковыми данными и вспышками свиного гриппа. Однако в этом случае результаты были не слишком чистыми: как выяснилось, люди чаще «гуглили» симптомы из страха.