Учёные научились отличать богатые районы от бедных по канализации

Речь идёт об остатках еды и лекарств, которые используют жители городов. Исследование учёные проводили в Австралии. Там они взяли образцы из 22 станций очистки сточных вод и изучили в них 42 биомаркера, ассоциированных с лекарствами и едой. Полученные данные они сопоставили с информацией о стоимости аренды в определённых районах, работе и образовании жителей.

Как и следовало ожидать, в более благополучных районах учёные нашли биомаркеры, свидетельствующие о более здоровом питании жителей. Обеспеченные люди едят больше фруктов, овощей и зерна, а ещё пьют много кофе.

В более бедных районах же люди употребляют больше препаратов для лечения депрессии, хронических болей и для поддержания артериального давления на нормальном уровне.