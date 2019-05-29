Учёные научились отыскивать пригодные для жизни планеты

Учёные из американского национального аэрокосмического агентства NASA разработали новый метод поиска пригодных для жизни экзопланет.

По словам пресс-службы, метод позволяет с высокой степенью точности определять планеты климатическими условиями, подходящими для существования жизни.

Метод основывается на наблюдении за атмосферой экзопланет. Один из исследователей Эрик Вульф пояснил: «Пригодные для жизни планеты по определению имеют воду на своей поверхности. Однако вода может существовать в виде океанов, льда, снега, пара или облаков. Каждое из этих состояний воды очень по-разному влияет на климат. Однако каждое из них имеет также и свои конкретные проявления, которые можно зафиксировать и использовать эти данные для того, чтобы определить, пригоден ли климат на планете для существования жизни».

Для жизни, как она известна земным учёным, ключевую роль играет наличие воды в жидком состоянии на поверхности планеты. При выполнении этого условия на планете, теоретически, может существовать жизнь.