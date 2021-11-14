Учёные научились передавать цифровые данные с помощью ядерного излучения

Исследователи модулировали нейтронное поле, создаваемое кусочком калифорния-252, радиоактивного изотопа. В итоге они смогли передавать простые данные, например одно слово, алфавит и случайно выбранные числа. Данные принимал и декодировал ноутбук, находящийся на расстоянии.

Конечно, учёные добились незначительной пропускной способности, но смогли воплотить свою идею в жизнь. Этот метод может лечь в основу беспроводных устройств будущего, на сигнал которых не будут действовать стены. Авторы новой научной работы полагают, что разработку можно применять на объектах ядерной энергетики. Из-за радиационной угрозы она, вероятно, не подходит в качестве ядерной альтернативы Wi-Fi.