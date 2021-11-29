Учёные научились «перемещать» людей в тело робота для объятий на расстоянии

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Учёные научились «перемещать» людей в тело робота для объятий на расстоянииНужны ещё VR-очки
Из-за пандемии перемещаться по планете стало сложнее. Учёные предложили способ решить проблему невозможности увидеться с близкими людьми. Они создали систему с роботом, который станет как бы «вместилищем» для пользователя и позволит ему обняться с родными.
Дочерняя компания Университета Шеффилда Cyberselves создала приложение, которое позволяет увидеть окружающее глазами робота, находящегося далеко от вас. Для полного эффекта присутствия нужно надеть шлем виртуальной реальности (VR), а также использовать контроллеры.
По сути, пользователь сможет видеть то, что видит робот, слышать, то что он слышит и управлять им. Конечно, это не заменит настоящие объятия, но поможет ощутить единение тем, кто давно не виделся лично.
Приложение Cyberselves под названием Teleport может использоваться с любым коммерческим VR-шлемом. Кроме того, оно совместимо со многими роботами.
Источник: Daily Mail