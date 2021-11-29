Учёные научились «перемещать» людей в тело робота для объятий на расстоянии

Дочерняя компания Университета Шеффилда Cyberselves создала приложение, которое позволяет увидеть окружающее глазами робота, находящегося далеко от вас. Для полного эффекта присутствия нужно надеть шлем виртуальной реальности (VR), а также использовать контроллеры.

По сути, пользователь сможет видеть то, что видит робот, слышать, то что он слышит и управлять им. Конечно, это не заменит настоящие объятия, но поможет ощутить единение тем, кто давно не виделся лично.

Приложение Cyberselves под названием Teleport может использоваться с любым коммерческим VR-шлемом. Кроме того, оно совместимо со многими роботами.