Учёные научились перемещать предметы звуковыми волнами

Наука и технологии
Сегодня в 18:20
Учёные научились перемещать предметы звуковыми волнамиСветом предметы уже умеют двигать
Учёные приблизились к подобию телекинеза — они создали технологию, которая позволяет бесконтактно перемещать предметы с помощью звуковых волн.
Разработка принадлежит учёным из Токийского столичного университета. Они собрали полусферический массив ультразвуковых преобразователей, которые смогли генерировать трёхмерные акустические поля. В этих полях удерживался маленький полистироловый шарик.
Это можно назвать акустической ловушкой. Её преимущество в том, что она применима к различным объектам и материалам. Можно манипулировать и частицами, и небольшими предметами.
Учёные преодолели некоторые проблемы технологии. Они смогли получать звуковые поля для перемещения предметов вдали. Исследователи для этого разбили массив на управляемые блоки и использовали инверсивный фильтр, находящий оптимальную фазу и амплитуду для управления.