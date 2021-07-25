Учёные научились перемещать предметы звуковыми волнами

Разработка принадлежит учёным из Токийского столичного университета. Они собрали полусферический массив ультразвуковых преобразователей, которые смогли генерировать трёхмерные акустические поля. В этих полях удерживался маленький полистироловый шарик.

Это можно назвать акустической ловушкой. Её преимущество в том, что она применима к различным объектам и материалам. Можно манипулировать и частицами, и небольшими предметами.

Учёные преодолели некоторые проблемы технологии. Они смогли получать звуковые поля для перемещения предметов вдали. Исследователи для этого разбили массив на управляемые блоки и использовали инверсивный фильтр, находящий оптимальную фазу и амплитуду для управления.