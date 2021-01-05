Учёные научились питать гаджеты человеческим потом

Учёные рассказали, что пот в основном состоит из воды. Когда вода испаряется с поверхности кожи, температура последней становится ниже. Новая плёнка впитывает влагу из пота. А влага может быть использована для получения энергии, которая будет питать небольшой носимые гаджеты.

Главные компоненты плёнки — хлорид кобальта и этаноламин. Помимо того, что плёнка поглощает воду, она может и быстро выпускать влагу под воздействием солнечного света. Её можно повторно использовать более 100 раз.

Учёные также создали носимое устройство для сбора энергии, состоящее из восьми электрохимических ячеек. Каждая ячейка генерирует около 0,57 В. Общей энергии, собранной устройством, достаточно, чтобы питать светодиод. У разработки есть потенциал в области создания безбатарейных гаджетов.

Исследователи уже проверили плёнку в составе стелек для обуви.