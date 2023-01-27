Наука и технологии
14:25, 27 января 2023
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Учёные научились предсказывать рак по покупкам в магазинах

По крайней мере рак яичников

Новое исследование предполагает, что анализ покупок в магазинах может использоваться для раннего выявления рака.

Учёные научились предсказывать рак по покупкам в магазинах

Фото: Unsplash

Исследователи обнаружили, что количество болеутоляющих и средств от расстройства желудка, купленных женщинами, было выше среди тех, у кого позже был диагностирован рак яичников.

Это изменение покупательских привычек было зафиксировано за восемь месяцев до постановки диагноза, что позволяет предположить, что данные можно использовать в качестве системы ранней диагностики. В среднем люди с раком яичников начинали распознавать свои симптомы примерно за четыре с половиной месяца до постановки диагноза и примерно через месяц посещали своего врача.

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