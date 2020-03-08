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Учёные научились предсказывать рак за десять лет до начала заболевания

Уже на этом этапе в организме человека происходят необратимые изменения
Группа учёных, среди которых были химики МГУ, научилась предсказывать рак мочевого пузыря за десять лет до начала заболевания. Как оказалось, предвестниками болезни могут быть некоторые мутации.

Методика учёных получила название UroMuTERT. Она основана на определении соматических мутаций в «выключателе» гена, который кодирует часть фермента теломеразы. Именно теломераза при наличии мутаций отвечает за «клеточное бессмертие» — состояние, при котором клетки неограниченно разрастаются. Для человека это заканчивается образованием злокачественных опухолей.

UroMuTERT может выявить два типа мутаций в ДНК клеток уроэпителия. Данный тест является быстрым, не требует хирургических вмешательств, а также относительно недорогой. Для диагностики нужна моча пациента.

«Наше исследование — первый пример того, что существует необратимое изменение в организме, которое происходит за десять лет до постановки клинического диагноза и которое можно детектировать», — рассказал один из авторов научной работы.