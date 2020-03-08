Учёные научились предсказывать рак за десять лет до начала заболевания

Методика учёных получила название UroMuTERT. Она основана на определении соматических мутаций в «выключателе» гена, который кодирует часть фермента теломеразы. Именно теломераза при наличии мутаций отвечает за «клеточное бессмертие» — состояние, при котором клетки неограниченно разрастаются. Для человека это заканчивается образованием злокачественных опухолей.

UroMuTERT может выявить два типа мутаций в ДНК клеток уроэпителия. Данный тест является быстрым, не требует хирургических вмешательств, а также относительно недорогой. Для диагностики нужна моча пациента.

«Наше исследование — первый пример того, что существует необратимое изменение в организме, которое происходит за десять лет до постановки клинического диагноза и которое можно детектировать», — рассказал один из авторов научной работы.