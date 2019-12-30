Наука и технологии
Вчера 20:07
Учёные научились предсказывать скорую смерть
Для «сердечников»
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили новый способ прогнозировать риск смерти в течение одного-трёх лет у пациентов с сердечной недостаточностью, которая не требует госпитализации.
Учёные в ходе работы проанализировали кровь 105 человек. В итоге они нашли биомаркер, который помогает делать прогноз. В качестве такого индикатора выступил уровень нейропептида Y. Суть в том, что у пациентов с более тяжёлым физическим состоянием нейроны высвобождают больше нейропептида Y.
Открытие учёных может помочь скорректировать терапию у различных людей. Так, увидев, что у пациента более высокий уровень указанного нейропептида, врачи смогут назначить ему более серьёзную терапию.
В будущем исследователи хотят найти ещё способы определять риск смерти пациента, в том числе более щадящие.