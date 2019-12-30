Учёные научились предсказывать скорую смерть

Учёные в ходе работы проанализировали кровь 105 человек. В итоге они нашли биомаркер, который помогает делать прогноз. В качестве такого индикатора выступил уровень нейропептида Y. Суть в том, что у пациентов с более тяжёлым физическим состоянием нейроны высвобождают больше нейропептида Y.

Открытие учёных может помочь скорректировать терапию у различных людей. Так, увидев, что у пациента более высокий уровень указанного нейропептида, врачи смогут назначить ему более серьёзную терапию.

В будущем исследователи хотят найти ещё способы определять риск смерти пациента, в том числе более щадящие.