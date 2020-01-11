Учёные научились превращать пластик в золото

Исследователи представили небольшой кусочек золота 18-каратной композиции. Чтобы его сделать, учёные сформировали структуру из белковых волокон и полимерного латекса, в которую позже вставили тонкие диски из нанокристаллов золота.

В процессе исследователи сначала создали из «ингредиентов» дисперсию, которая с помощью соли превращается в гель. После этого воду заменили спиртом и поместили получившийся гель в камеру с высоким давлением и углекислым газом. Там сформировалось однородное вещество, которое под воздействием тепла уплотнилось до нужной исследователям формы.

Учёные рассказали, что получившееся золото обладает материальными свойствами пластика. Например, когда оно падает на твёрдую поверхность, то звучит, как пластик.