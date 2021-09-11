Учёные научились превращать углекислый газ в спирт

Наука и технологии
Сегодня в 19:07
Учёные научились превращать углекислый газ в спиртЭто позволит делать топливо
Группа исследователей разрабатывает метод, который позволит преобразовывать углекислый газ, негативно влияющий на атмосферу, и водород в спирт — этанол. Этанол может стать топливом и применяться во многих сферах.
Учёные обнаружили, что соединение цезия, меди и оксида цинка может катализировать реакцию превращения углекислого газа в этанол.
Этот метод однажды сможет позволить улавливать выбрасываемый CO2 и преобразовывать его в пригодное для использования топливо или другие химические вещества. Интересно, что ни один из трёх катализаторов, взятый по отдельности, не способен превратить диоксид углерода в этанол. Особенно важен оказался цезий.
Учёным предстоит изучить всё тщательнее, и сказать, когда разработка станет применяться в промышленности, пока нельзя.