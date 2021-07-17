Учёные научились прогнозировать массовые протесты по сообщениям в социальных сетях

Инструмент называется Storywrangler. Он работает на суперкомпьютере UVM. Учёные говорят, что он показывает основные мировые темы по мере их возникновения. Конечно, Twitter не представляет всю популяцию, но этой соцсетью пользуются многие люди по всему миру.

Учёные продемонстрировали, как инструмент можно использовать для прогнозирования политических и финансовых катастроф. В частности, исследователи сосредоточились на трёх событиях: убийстве Сулеймани, начале пандемии COVID-19 и протестах Black Lives Matter. Все эти события вызвали бурные обсуждения, по которым можно было отслеживать динамику их развития.