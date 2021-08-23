Учёные научились рассчитывать предел стрессоустойчивости человека

Как пишет издание «Известия», исследователи представили универсальный метод корреляционной адаптометрии. С его помощью можно оценить состояние и биологических, и социальных систем при адаптации к стрессовым факторам окружающей среды.

По словам учёных, преимущество метода — в возможности точно рассчитать наступление предкризисного состояния. Это позволит предотвратить его или смягчить последствия.

Авторы разработали идею корреляционных графов, чтобы наиболее точно определить дальнейшее развитие стресса и адаптации к нему.

Стоит отметить, что новый метод подходит не только для человека, но и для других сложных адаптивных систем.