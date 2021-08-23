Учёные научились рассчитывать предел стрессоустойчивости человека

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Сегодня в 13:36
Учёные научились рассчитывать предел стрессоустойчивости человекаСоздана универсальная математическая модель
Учёные Сибирского федерального университета вместе с иностранными коллегами разработали математический метод, который позволяет предвидеть наступление кризиса в организме человека.
Как пишет издание «Известия», исследователи представили универсальный метод корреляционной адаптометрии. С его помощью можно оценить состояние и биологических, и социальных систем при адаптации к стрессовым факторам окружающей среды.
По словам учёных, преимущество метода — в возможности точно рассчитать наступление предкризисного состояния. Это позволит предотвратить его или смягчить последствия.
Авторы разработали идею корреляционных графов, чтобы наиболее точно определить дальнейшее развитие стресса и адаптации к нему.
Стоит отметить, что новый метод подходит не только для человека, но и для других сложных адаптивных систем.