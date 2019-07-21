Учёные научились самостоятельно включать галлюцинации в мозге

Учёные умеют активировать нервные клетки при помощи световых импульсов. Перед этим они вводят в нейроны ген светочувствительного белка. Такие методы называются оптогенетическими.

Ими и пользовались исследователи из Стэнфорда и Колумбийского университета. Они ввели в клетки зрительной коры мышей светочувствительный белок, чтобы ими можно было управлять. А потом ввели ещё один. Он в отличие от первого светился только тогда, когда в клетке менялся уровень ионов кальция. А меняется он в случае активации клетки. Например, при воздействии внешних стимулов.

После этого мышам показывали разные картинки с полосками. Когда животные видели изображение вертикальных полос, им давали попить воды. Наблюдая это, учёные поняли, какие клетки активируются при виде данной картинки. Тогда они стимулировали их самостоятельно. Мыши же при этом начинали себя вести так, будто видели перед собой картинку.

То есть, исследователи вызвали у животных искусственную галлюцинацию. А ещё доказали, что клетки, принимающие зрительные сигналы от глаз, формируют поведение.