Учёные научились снижать риск старческого слабоумия при помощи слуховых аппаратов

В рамках исследования почти 1000 пожилых людей в возрасте 70-84 лет с нелеченой потерей слуха были разделены на две группы: одной предложили аудиологическое консультирование и ношение слуховых аппаратов, а другая получала только общие консультации по здоровому старению. В течение трёх лет участники проходили диагностику два раза в год.

Первоначальный анализ показал, что ношение слуховых аппаратов не оказало значительного влияния на когнитивные функции по сравнению с контрольной группой. Однако последующий тест на подверженной к деменции группе выявил, что умственные изменения были на 48% ниже в группе, использующей слуховые аппараты.

Отметим, что данное открытие особенно важно, учитывая, что старческий слабоумие и деменция являются серьёзными проблемами для пожилых людей в наше время.