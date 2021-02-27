Учёные научились создавать светящиеся татуировки

Такие татуировки, например, могли бы служить индикаторами состояния здоровья. Например, рисунки могли бы излучать свет при критическом обезвоживании. А если развернуть их в коже в обратно направлении, то можно вообще провести светотерапию, например, для борьбы с раковыми клетками.

Ещё один плюс таких татуировок — они временные, а не постоянные. Исследователи говорят, что их можно смыть водой с мылом. В целом, датчики сами по себе довольно быстро деградируют, как только подвергаются воздействию воздуха.

Созданное учёными устройства в толщину составляет 2,3 микрометра. Состоит из электролюминесцентного полимера и электродов. Также между электродами и коммерческой бумагой для татуировок помещается изолирующий слой.