Наука и технологии
Сегодня в 13:04
Учёные научились создавать светящиеся татуировки
Такие татуировки могут быть полезными
Учёные научились создавать светящиеся татуировки. По сути, это датчики со светодиодами.
Такие татуировки, например, могли бы служить индикаторами состояния здоровья. Например, рисунки могли бы излучать свет при критическом обезвоживании. А если развернуть их в коже в обратно направлении, то можно вообще провести светотерапию, например, для борьбы с раковыми клетками.
Ещё один плюс таких татуировок — они временные, а не постоянные. Исследователи говорят, что их можно смыть водой с мылом. В целом, датчики сами по себе довольно быстро деградируют, как только подвергаются воздействию воздуха.
Созданное учёными устройства в толщину составляет 2,3 микрометра. Состоит из электролюминесцентного полимера и электродов. Также между электродами и коммерческой бумагой для татуировок помещается изолирующий слой.