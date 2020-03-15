Учёные научились «стирать» память насекомым

Исследователи рассказали, что у насекомых наблюдается ухудшение долговременной памяти, если они долго находятся в темноте. Это доказывает, что свет играет важную роль в работе мозга мух-дрозофил. Учёным даже удалось определить молекулярный механизм, который отвечает за этот процесс.

Что интересно, исследователи управляли памятью мух о травмирующих событиях. Для самцов насекомых такими были ситуации, когда они встречались с уже оплодотворёнными самками. За такими особями женского полы дрозофилы больше не пытались ухаживать. Однако после того, как самцы пробыли два дня в темноте, они снова начали демонстрировать брачное поведение, словно «забыв» о раннем уроке.