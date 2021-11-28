Учёные научились сжимать свет

Наука и технологии
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Учёные научились сжимать светНеобычный опыт
Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде создали технологию, которая сжимает свет вольфрамовой лампы в пятно размером 5 нанометров на конце серебряной нанопроволоки. Это позволит создавать цветные изображения на «беспрецедентном» уровне.
Разработчики модифицировали их инструмент «суперфокусировки» для детектирования сигналов во всём видимом спектре. Инструмент сжимает свет от вольфрамовой лампы, и в итоге сжатый свет покидает наконечник серебряной нанопроволоки, радиус которого составляет всего 5 нанометров, по конической траектории, как луч света от фонарика. Когда наконечник проходит над объектом, его влияние на форму и цвет луча обнаруживается и записывается.
«Это похоже на использование большого пальца для управления разбрызгиванием воды из шланга», — пояснил учёные.
Сжатый свет может использоваться в наноэлектронике, квантовой оптике и других областях науки.
Источник: UNIVERSITY OF CALIFORNIA, RIVERSIDE