Учёные научились сжимать свет

Разработчики модифицировали их инструмент «суперфокусировки» для детектирования сигналов во всём видимом спектре. Инструмент сжимает свет от вольфрамовой лампы, и в итоге сжатый свет покидает наконечник серебряной нанопроволоки, радиус которого составляет всего 5 нанометров, по конической траектории, как луч света от фонарика. Когда наконечник проходит над объектом, его влияние на форму и цвет луча обнаруживается и записывается.